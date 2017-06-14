Roshen Россия требует от компании уплатить 150 млн рублей налогов

Копірайт зображення Reuters Image caption Корпорация Roshen в апреле 2017 года законсервировала Липецкую фабрику в России

Федеральная налоговая служба РФ требует от дочернего предприятия корпорации Roshen в российском Липецке 150 млн рублей за выведенные дивиденды, сообщили в пресс-службе украинской компании.

О соответствующем решении Федеральная налоговая служба сообщила 24 мая, уточнили ВВС Украина в компании Roshen.

По информации Roshen, налоговая по Липецкой области провела налоговую проверку ООО "Рошен" за 2014-2015 годы и по ее результатам требует уплаты налога на доходы иностранных организаций в размере 150 млн рублей.

В Roshen считают, что решение Федеральной налоговой службы незаконно, поскольку оно противоречит Соглашению об избежании двойного налогообложения между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года.

"Корпорация Roshen заявляет о том, что данные претензии со стороны ФНС РФ являются неправомерными и нарушают международные обязательства РФ в соответствии с вышеупомянутым Соглашением", - говорится в сообщении компании.

В Roshen утверждают, что платят налоги в соответствии с действующим законодательством. "Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации Roshen дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины", - добавили там.

ООО "Рошен" (торговый дом) - дочернее предприятие корпорации Roshen, которое занималось как реализацией продукции, произведенной на Липецкой фабрике, так и импортировало в Россию (до июля 2013 года) продукцию украинских фабрик.

С апреля 2017 года деятельность Липецкой кондитерской фабрики была остановлена.

Roshen заявляла, что за 2014-2016 годы корпорация получила 72 млн долларов прибыли от фабрики.

В бюджет Украины из этих средств заплатили 125 млн гривен налогов.