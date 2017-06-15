Двое россиян-оппозиционеров попросили политического убежища - ГПСУ
На границе Украины двое граждан России из партии Навального попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины", - говорится в сообщении.
Мужчины прибыли в пункт пропуска, предъявили российские паспорта и сразу сообщили, что хотят получить защиту в Украине из-за "преследований" в России.
В ведомстве сообщили, что граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность их могут преследовать.
Россиян пропустили через границу, и они направились в миграционную службу.