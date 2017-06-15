Двое россиян-оппозиционеров попросили политического убежища - ГПСУ

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На границе Украины двое граждан России из партии Навального попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины", - говорится в сообщении.

Мужчины прибыли в пункт пропуска, предъявили российские паспорта и сразу сообщили, что хотят получить защиту в Украине из-за "преследований" в России.

В ведомстве сообщили, что граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность их могут преследовать.

Россиян пропустили через границу, и они направились в миграционную службу.