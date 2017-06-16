Великобритания пригрозила Насирову судом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Роман Насиров настаивает, что не имеет гражданства Великобритании

Посольство Великобритании в Украине обнародовало заявление относительно судебного процесса над отстраненным руководителем ГФС Романом Насировым, в котором настаивает на его британском гражданстве и указывает на возможное криминальное преследование в Великобритании.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского суда Киева, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклоненными", - говорится в заявлении посольства Великобритании.

Кроме этого, в заявлении намекают, что против Насирова может начаться судебный процесс в самой Великобритании.

"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - заявили в посольстве.

По мнению представителей Великобритании, эта ситуация подчеркивает насущную необходимость "в независимой прозрачной судебной системе и создании антикоррупционного суда".

Антикоррупционные прокуроры утверждают, что Насиров имеет британское гражданство. Эту информацию им якобы предоставило посольство Великобритании.

Сам подозреваемый чиновник отрицает наличие британского паспорта.

8 июня посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что письмо британской стороны в НАБУ по вопросам гражданства отстраненного главы ГФС Романа Насирова является подлинным.

"Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшей информации, предоставленной паспортной службой ВБ украинской стороне", - говорилось в сообщении г-жи Гоф.

НАБУ подозревает Насирова в причастности к махинациям в "газовом деле" депутата и бизнесмена Александра Онищенко.

Ему инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее ущерб государству на 2 млрд грн.

В марте Насиров вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.

8 июня Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за Романа Насирова.

Прокуроры аргументировали такое требование тем, что Насиров не сдал британский паспорт, который у него якобы имеется.