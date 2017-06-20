В Чернобыльской зоне высадили деревья, поглощающие нуклиды

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В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС высадили экспериментальные дерева, которые могут поглощать радионуклиды - об этом сообщили в министерстве природных ресурсов.

По предварительной информации, Paulownia Clone In vitro 112, или просто павловния, за 5 лет достигает 20 метров в высоту и, соответственно, быстрее других растений поглощает радиоактивные элементы.

"Способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы, а также для усиления барьерной функции зоны и безопасности для людей", - сообщил гендиректор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев.

Всего высадили 100 саженцев деревьев на четырех площадках с разным уровнем загрязнения.

Исследование планируют проводить в течение следующих пяти лет.

"Поскольку павловния относится к группе быстрорастущих древесных пород, можно предположить, что у растений будет наблюдаться повышенный уровень накопления радионуклидов", - отметил г-н Киреев.

Этот вид павловнии вывели искусственно.