Нацбанк: кризис пережили, риски остаются
С начала 2017 года риски для украинской банковской системы уменьшились, но есть и серьезные угрозы для финансовой стабильности, считают в Национальном банке.
Как заявляют в новом отчете НБУ, ситуация в банковском секторе стабилизировалась, поэтому финансовые учреждения уже готовы к тому, чтобы возобновить кредитование экономики и населения.
"Сейчас индекс (финансового стресса. - Ред.) находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким и мы пережили кризис", - сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
"Приватбанк" как фактор риска
Однако среди опасностей для работы банковской системы в НБУ называют большую долю государства в секторе после национализации "Приватбанка".
"Чтобы сохранить финансовую стабильность, государство уже потратило на пополнение капитала "Приватбанка" эквивалент почти 5% ВВП", - говорится в отчете.
Национализация "Приватбанка" создала потенциальные риски для всей банковской системы: "После перехода "Приватбанка" в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения".
В НБУ считают, что в течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе.
Другой проблемой, по мнению НБУ, является большая доля неработающих кредитов - до 57%. В Нацбанке советуют банкам активнее реструктурировать кредиты добросовестным заемщикам, а проблемные кредиты - списывать.
Гривна, субсидии и бюджет
Еще одним риском, но уже не для банковской системы, а для стабильности гривны, в НБУ называют динамику отношений с МВФ и реализацию реформ.
"Важно удержать темп сотрудничества с МВФ, иначе в 2019 году, когда начинаются существенные выплаты по внешнему государственному долгу, появятся существенные риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в отчете.
Это может привести к новой волне девальвации гривны и потере международных резервов НБУ, объясняют в Нацбанке.
Кроме того, в бюджетной сфере одним из рисков считают систему субсидий, которая отягощает государственную смету.
Из запланированных на год средств (на выплату субсидий. - Ред.) 75% потратили уже за первые четыре месяца.
Даже если до конца года расходы на субсидии сохранятся на уровне прошлогодних, это потребует дополнительных ресурсов по крайней мере в размере 0,5% ВВП, подсчитали в НБУ.