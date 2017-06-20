Нацбанк: кризис пережили, риски остаются

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С начала 2017 года риски для украинской банковской системы уменьшились, но есть и серьезные угрозы для финансовой стабильности, считают в Национальном банке.

Как заявляют в новом отчете НБУ, ситуация в банковском секторе стабилизировалась, поэтому финансовые учреждения уже готовы к тому, чтобы возобновить кредитование экономики и населения.

"Сейчас индекс (финансового стресса. - Ред.) находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким и мы пережили кризис", - сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Приватбанк" как фактор риска

Однако среди опасностей для работы банковской системы в НБУ называют большую долю государства в секторе после национализации "Приватбанка".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Национализация "Приватбанка" убрала определенные угрозы, но и добавила определенные риски

"Чтобы сохранить финансовую стабильность, государство уже потратило на пополнение капитала "Приватбанка" эквивалент почти 5% ВВП", - говорится в отчете.

Национализация "Приватбанка" создала потенциальные риски для всей банковской системы: "После перехода "Приватбанка" в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения".

В НБУ считают, что в течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе.

Другой проблемой, по мнению НБУ, является большая доля неработающих кредитов - до 57%. В Нацбанке советуют банкам активнее реструктурировать кредиты добросовестным заемщикам, а проблемные кредиты - списывать.

Гривна, субсидии и бюджет

Копірайт зображення UNIAN Image caption Если из-за отсутствия реформ следующие кредиты от МВФ задержатся, то можно ожидать новой волны девальвации гривны, считают в НБУ

Еще одним риском, но уже не для банковской системы, а для стабильности гривны, в НБУ называют динамику отношений с МВФ и реализацию реформ.

"Важно удержать темп сотрудничества с МВФ, иначе в 2019 году, когда начинаются существенные выплаты по внешнему государственному долгу, появятся существенные риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в отчете.

Это может привести к новой волне девальвации гривны и потере международных резервов НБУ, объясняют в Нацбанке.

Кроме того, в бюджетной сфере одним из рисков считают систему субсидий, которая отягощает государственную смету.

Из запланированных на год средств (на выплату субсидий. - Ред.) 75% потратили уже за первые четыре месяца.

Даже если до конца года расходы на субсидии сохранятся на уровне прошлогодних, это потребует дополнительных ресурсов по крайней мере в размере 0,5% ВВП, подсчитали в НБУ.