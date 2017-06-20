Киевсовет хочет прекратить договор с Киевэнерго

Копірайт зображення UNIAN Image caption Соглашение с "Киевэнерго" заключили в 2001 году

Киевсовет решил прекратить соглашение с акционерной энергоснабжающей компании "Киевэнерго".

Как сообщили в КГГА, "за" проголосовали 62 депутата.

"Решение дает старт большой работе, что позволит вернуть городу 100% контроля за работой теплоэнергетического комплекса", - сообщил заместитель главы администрации города Петр Пантелеев.

По его словам, для этого киевские власти должны проинвентаризировать более 90 тыс. объектов, чтобы определить их состояние.

Петр Пантелеев добавил, что для проверки состояния имущества со стороны "Киевэнерго" создадут специальную комиссию: "В этом вопросе мы не ориентируемся на цифры "Киевэнерго" и сформируем свою позицию".

Решение Киевсовета предусматривает завершение сделки по окончании отопительного сезона 2017-2018 годов.

"Киевэнерго" должно доработать до конца отопительного сезона, что предусмотрено решением. А в конце апреля следующего года договор прекратит действие", - заявил заместитель мэра.

В КГГА настаивают, что хотят создать новую "более эффективную" модель управления теплоэнергетическим комплексом города.

О том, что Киев не намерен продлевать контракт с компанией, мэр Виталий Кличко заявлял еще в прошлом году.

Петиция о возвращении имущественного и технологического комплекса "Киевэнерго" под контроль города на сайте Киевсовета набрала больше 10 тыс. подписей.

Последняя волна возмущения по поводу работы компании была связана с тем, что значительной части киевлян отключили поставки горячей воды на неопределенный срок.

Во вторник Петр Пантелеев после совещания с премьером выразил надежду, что горячую воду включат до конца недели.

Киевская городская администрация заключила соглашение с "Киевэнерго" в 2001 году.