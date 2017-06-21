СМИ: глава Uber Трэвис Каланик подал в отставку

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Основатель сервиса для заказа такси Uber Трэвис Каланик покидает пост гендиректора компании из-за давления со стороны акционеров.

Сообщение об отставке появилось на фоне скандалов, в частности касавшихся сексуальных домогательств.

"Я люблю Uber больше всего на свете и в этот тяжелый момент в моей личной жизни я согласился с требованием инвесторов отойти от руководства, чтобы Uber снова мог заняться созиданием, а не отвлекаться на очередной бой", - цитирует американская газета New York Times его обращение.

По данным издания, он по-прежнему будет входит в совет директоров Uber.

Американские СМИ пишут, что немедленной отставки Каланика потребовали сразу пять крупных инвесторов Uber.

Неделю назад он объявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В феврале этого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Кроме того, зимой в центре скандала оказался и сам Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки.