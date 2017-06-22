Участники АТО совершили 500 самоубийств - Аваков

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ННа начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своей статье на "Українській правді". Он ссылается на данные военной прокуратуры.

Еще в 2015 году в восемь раз увеличились обращения родственников участников АТО с жалобами на бытовое насилие, рассказал министр со ссылкой на правозащитников.

При этом, по его словам, в группе риска находится в несколько раз больше людей, потому что необходимо "учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается на оккупированных территориях".

В статье под названием "Стратегия гибридного мира" министр пишет о распространенности посттравматического синдрома среди военных, о том, что Украина живет в условиях "гибридной войны" и "гибридного общества".

"Измена", "все пропало", и "ничего вокруг положительного и хорошего" - вот ключевое оружие врага, разрушающее веру и терпение украинцев на очень непростом пути перемен", - пишет Аваков.