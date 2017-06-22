Рада не одобрила изменения в бюджет в целом

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Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенные правительством изменения в бюджет, однако для принятия в целом голосов парламентариев не хватило.

Премьер-министр Владимир Гройсман пытался убедить депутатов в том, что этот законопроект является неотложным. По его словам, пролонгирование принятия изменений в бюджет может спровоцировать кризис неплатежей за коммунальные услуги, поскольку очередное рассмотрение законопроекта может состояться уже после парламентских каникул, которые начнутся через неделю.

Правительство предложило изменить нынешний бюджет, увеличив расходы за счет сверхплановых налоговых поступлений. В частности, речь идет об увеличении доходов бюджета почти на 26 млрд грн., А расходов - на 27 млрд грн.

Львиную долю расходов после изменений в бюджет правительство планировало направить на выплату коммунальных субсидий и безопасность.

В первом чтении "за" законопроект проголосовали 264 депутата, а в целом - только 204. Парламентарии получили законопроект от правительства только утром и сразу же внесли его в повестку дня.

Откуда деньги?

Согласно пояснительной записке к законопроекту, просмотр доходов бюджета удалось сделать в основном благодаря:

• более 7 млрд грн доходов от налога на доходы физических лиц, которые, как объясняют в правительстве, появились за счет повышения минимальной зарплаты;

• более 4,6 млрд грн за счет увеличения доходов и дивидендов от "Нафтогаза", поскольку компания стала прибыльной;

• увеличение поступлений от импортного НДС и пошлин;

• увеличение рентной платы на добычу нефти из-за ожидания, что на мировых рынках ее цена возрастет до 53 долларов за баррель (сейчас она почти на 10 долларов ниже).

Куда потратят?

Большая часть дополнительных расходов - более 14 млрд грн - пойдет на выплату субсидий. Их общая сумма в бюджете на 2017 год теперь составит более 61 млрд грн.

Расходы на оборону и безопасность должны вырасти более чем 2,6 млрд грн, но основная часть этой суммы - 1,5 млрд грн - предназначена Национальной полиции. Остальные средства получат Минбороны, СБУ, ГСЧС, Пограничная служба и Главное управление разведки.

Запланированы также и дополнительные расходы на медицину (в частности, и на программу "Бесплатные лекарства") на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.

800 млн грн получит "Укравтодор" - "в целях развития автомобильного маршрута по направлению Балтийское море - Черное море".