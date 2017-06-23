Арабские страны выдвинули Катару список жестких условий

Копірайт зображення AFP Image caption Саудовская Аравия закрыла единственную наземную границу с Катаром

Четыре арабских государства направили Катару список из 13 требований, которые должна выполнить страна для снятия блокады, сообщают информационные агентства.

В частности Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн просят Катар закрыть свою телекомпанию "Аль-Джазира".

Они также требуют, чтобы Катар ослабил связи с Ираном и закрыл турецкую военную базу. Все это он должен выполнить в течение 10 дней.

Катар отрицает обвинения в финансировании терроризма и провоцировании нестабильности в регионе.

В течение последних двух недель эта страна столкнулась с беспрецедентными дипломатическими и экономическими санкциями со стороны соседних стран. Этот кризис считают самым крупным в Персидском заливе за последние десятилетия.

Список требований был объявлен после того, как государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара к тому, чтобы их требования были "приемлемыми и выполнимыми".