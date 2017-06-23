Image caption ВВС Украина ищет корреспондента рубрики "Общество"

ВВС Украина ищет корреспондента рубрики "Общество" в киевскую редакцию.

Журналист этой рубрики должен предлагать идеи и темы, создавать статьи, интервью, комментарии и новости для интернет-сайта "ВВС Украина".

Требования к кандидату:

• Знание украинской социальной тематики;

• Свободное ориентирование в разных областях (наука, культура, искусство);

• Абсолютная грамотность;

• Свободное владение украинским и английским языками, знание русского будет дополнительным преимуществом;

• Способность писать, адаптировать и переводить, придерживаясь принципов аккуратности, простоты и понятного разнообразной аудитории стиля;

• Умение работать в интернет-формате, знание тенденций развития интернет-проектов и соцсетей;

• Знание жанров журналистики и соответствующие навыки работы;

• Отличное знание ПК и способность к обучению новым техническим навыкам.

Подробнее о вакансии можно узнать здесь.

Дедлайн для резюме - 27 июня 2017 года.

Представления на вакансию без резюме на английском языке рассматриваться не будут. ВВС свяжется только с теми кандидатами, которые будут приглашены на собеседование.