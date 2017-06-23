Депп о Трампе: "Когда в последний раз актер убивал президента?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джонни Депп на фестивале в Гластонбери

Актер Джонни Депп в шутку намекнул на готовность убить американского президента Дональда Трампа. Отвечая на вопросы своих поклонников на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании, актер затронул тему политики.

"Можем ли мы привести сюда Трампа?", - спросил Депп. В толпе раздался свист и крики "нет!". Актер добавил: "Я думаю, ему нужна помощь, а здесь много прекрасных темных-темных мест, где он мог бы оказаться".

"Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого", - предположил Депп и после поинтересовался у поклонников: "Когда в последний раз актер убивал президента?"

"Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - уточнил Джонни Депп.

Актером был убит 16-ый президент США Авраам Линкольн. 14 апреля 1865 года его застрелил в Вашингтоне во время спектакля "Наш американский кузен" артист Джон Уилкс Бут.

Ранее Джонни Депп уже выражал готовность шутить над американским лидером. В мае 2017 актер заявил, что готов заменять своего коллегу Алека Болдуина, регулярно играющего роль главы государства в сатирическом шоу Saturday Night Live.

В 2016 году Депп снялся в комедийной короткометражке "Искусство заключать сделки", снятой по автобиографии Дональда Трампа. Фильм снят в духе кино 1980-х годов, по сюжету нынешний президент США в ленте якобы сыграл сам себя.

Пародийная картина вышла на канале Funny or Die сразу после победы Трампа на предварительных внутрипартийных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии в Нью-Гэмпшире.