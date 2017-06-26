Над посольствами Украины поднимут флаг крымских татар

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Крымскотатарский флаг в понедельник будет развиваться над зданиями посольств и представительств Украины за рубежом, сообщила первая заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Флаг крымских татар будет поднят на каждом посольстве сегодня", - заявила она.

26 июня отмечают день крымскотатарского флага.

По словам Джапаровой, "сегодня это не просто флаг крымских татар... Это сегодня символ сопротивления и преданности Украине, сегодня он является символом Украины в Крыму".

По случаю праздника в Киеве пройдет автопробег с крымско-татарскими и государственными флагами Украины с правого берега на левый - об этом сообщил представитель меджлиса Риза Шевкиев.

Также в центре укранской столицы проведут шествие с полотнищем, сшитым из крымскотатарских флагов, митинг, детские конкурсы.

"День крымскотатарского флага будет отмечаться везде, где есть крымские татары", - добавил Шевкиев.

День крымскотатарского флага отмечают с 2010 года.