Макрон спрогнозировал время встречи "нормандской четверки"

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Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) может произойти либо в конце июня, либо в начале июля, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Вопрос о дате решается. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать", - сказал Макрон после встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко.

Он также отметил, что во время этой встречи надеется на обсуждение новых условий для разрешения конфликта на Донбассе.

"Можно пытаться немного менять методику (...), а не привыкать к безрезультатной дискуссии", - добавил Макрон.

"Агрессия исходит из России"

Французский президент также сказал, что хочет получить доклад спецмиссии ОБСЕ о реальной ситуации на границе Украины и России.

Мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну Эммануэль Макрон,, президент Франции

Он также добавил, что "агрессором" на востоке Украины является Россия, и это общеизвестный факт.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию", - отметил он.

Москва неоднократно отрицала свое прямое участие в конфликте на востоке Украины.

В свою очередь Порошенко сказал, что проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", возможно, станут планом "деоккупации" Донбасса.

"Мне очень импонирует подход президента (Макрона. - Ред.), ориентированный на результат", - отметил он.

В конце мая Эммануэль Макрон встретился в Версале с российским президентом Владимиром Путиным.