Макрон спрогнозировал время встречи "нормандской четверки"
Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) может произойти либо в конце июня, либо в начале июля, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Вопрос о дате решается. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать", - сказал Макрон после встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко.
Он также отметил, что во время этой встречи надеется на обсуждение новых условий для разрешения конфликта на Донбассе.
"Можно пытаться немного менять методику (...), а не привыкать к безрезультатной дискуссии", - добавил Макрон.
"Агрессия исходит из России"
Французский президент также сказал, что хочет получить доклад спецмиссии ОБСЕ о реальной ситуации на границе Украины и России.
Он также добавил, что "агрессором" на востоке Украины является Россия, и это общеизвестный факт.
"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию", - отметил он.
Москва неоднократно отрицала свое прямое участие в конфликте на востоке Украины.
В свою очередь Порошенко сказал, что проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", возможно, станут планом "деоккупации" Донбасса.
"Мне очень импонирует подход президента (Макрона. - Ред.), ориентированный на результат", - отметил он.
В конце мая Эммануэль Макрон встретился в Версале с российским президентом Владимиром Путиным.