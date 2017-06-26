Порошенко встречается с Макроном
Президенты Украины и Франции ведут переговоры в Париже в Елисейском дворце.
Эммануэль Макрон встретил Петра Порошенко у входа во дворец.
26 июня украинский президент находится с рабочим визитом в Париже.
В программе также - встречи с премьером Эдуардом Филиппом и главой Сената Франции Жераром Ларше.
Петр Порошенко недавно встретился с президентом США Дональдом Трампом.
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В конце мая Эммануэль Макрон принимал в Версале Владимира Путина.