Порошенко встречается с Макроном

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Президенты Украины и Франции ведут переговоры в Париже в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон встретил Петра Порошенко у входа во дворец.

26 июня украинский президент находится с рабочим визитом в Париже.

В программе также - встречи с премьером Эдуардом Филиппом и главой Сената Франции Жераром Ларше.

Петр Порошенко недавно встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Подробнее об этом визите читайте здесь:

В конце мая Эммануэль Макрон принимал в Версале Владимира Путина.