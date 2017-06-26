СБУ говорит, что предотвратила нападение на офис "Батькивщины"

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Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники задержали трех человек, которых обвиняют в попытке поджечь офис партии "Батькивщина" в Киеве.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, СБУ получила оперативную информацию о "намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста".

"С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена ​​задача организовать нападение с применением взрывных устройств... на офис "Батькивщины" в Киеве", - цитирует г-на Кононенко агентство "Интерфакс".

По его словам, замысел состоял в том, чтобы "поссорить отечественных политиков с государственной властью и... спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции".

"Злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления "на горячем" при попытке забросать офис ВО "Батькивщина" бутылками с зажигательной смесью", - сообщил представитель СБУ.

В самой партии "Батькивщина" пока не отреагировали на это заявление СБУ.