В Китае освободили больного раком нобелевского лауреата

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В Китае выпустили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо - после того, как у него обнаружили неизлечимый рак печени.

Правозащитника посадили в 2009 году по обвинению в подстрекательстве к подрывной деятельности. Он призывал к большей демократии в стране.

Адвокат г-на Лю говорит, что его лечат в госпитале в провинции Ляонин.

Болезнь ему диагностировали месяц назад. Эту информацию подтвердил брат правозащитника, рассказал СМИ адвокат.

Жена нобелевского лауреата Лю Ся с 2010 года, когда ему вручили премию, находится под домашним арестом. Хотя обвинения ей так и не предъявили.

61-летний Сяобо был одним из лидеров протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Власть не объяснила, почему ограничила передвижение его жены.

В Нобелевском комитете Лю Сяобо называли "главным символом" борьбы за права человека в Китае.

Он так и не забрал свою премию - во время вручения его стул пустовал.