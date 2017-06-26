В Киеве обещают вернуть горячую воду
В мэрии говорят, что жителям Троещины, Оболони и Подола дадут горячую воду 27 июня.
По словам заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева, сейчас идет запуск оборудования на ТЭЦ-6.
"Завтра состоится подключение нагрузки, и районы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получат услугу", - сказал он в понедельник.
Чиновник добавил, что на этот раз "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и ОАО "Киевэнерго" удалось договориться, и чтобы ситуация не повторялась, "необходимо обеспечить стабильность взаиморасчетов за потребленные коммунальные услуги".
В конце мая "Киевтрансгаз" из-за долгов прекратил поставлять газ на ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплом Троещину, Оболонь и Подол.
Вернуть горячую воду обещали уже несколько раз.
На прошлой неделе в Киевсовете сообщили, что решили расторгнуть соглашение с "Киевэнерго" по окончании следующего отопительного сезона.