В Киеве обещают вернуть горячую воду

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В мэрии говорят, что жителям Троещины, Оболони и Подола дадут горячую воду 27 июня.

По словам заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева, сейчас идет запуск оборудования на ТЭЦ-6.

"Завтра состоится подключение нагрузки, и районы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получат услугу", - сказал он в понедельник.

Чиновник добавил, что на этот раз "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и ОАО "Киевэнерго" удалось договориться, и чтобы ситуация не повторялась, "необходимо обеспечить стабильность взаиморасчетов за потребленные коммунальные услуги".

В конце мая "Киевтрансгаз" из-за долгов прекратил поставлять газ на ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплом Троещину, Оболонь и Подол.

Вернуть горячую воду обещали уже несколько раз.

На прошлой неделе в Киевсовете сообщили, что решили расторгнуть соглашение с "Киевэнерго" по окончании следующего отопительного сезона.