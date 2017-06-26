Макрон: Анна Ярославна - пример "давних отношений" Франции с Киевом

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Президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил о роли дочери киевского князя Анны Ярославны в установлении "давних отношений" между Украиной и Францией.

Об этом он сказал после встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

"Между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история", - отметил г-н Макрон.

"Вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренились наши давние отношения", - сказал он, обратившись к г-ну Порошенко.

В конце мая во время визита в Париж российский президент Владимир Путин назвал брак дочери киевского князя Анны Ярославны с королем Франции фактическим началом русско-французских отношений.

Эта ремарка спровоцировала спор между пользователями соцсетей и "войну правок" в Википедии, где проукраинские и пророссийские пользователи пытались утвердить принадлежность Анны Ярославны к украинской или российской истории.