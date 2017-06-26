Шлапак планирует уйти с должности главы "Приватбанка"

Копірайт зображення Alamy Image caption Александр Шлапак возглавил "Приватбанк" сразу после его перехода в государственную собственность

Председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак планирует завершить "антикризисную каденцию" в банке, сообщил наблюдательный совет банка.

Как отметили в совете, Шлапак "выполнил в полной мере" задачу по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния и "в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления".

Наблюдательный совет может рассмотреть его заявление в конце июля.

Александр Шлапак возглавил "Приватбанк" сразу после его перехода в государственную собственность.