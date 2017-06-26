Суд в Испании постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали
- 26 июня 2017
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Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста по иску об установлении отцовства, сообщают испанские СМИ.
Ранее испанка Пилар Абель заявила, что художник - ее отец.
По ее словам, в 1955 году у него был роман с горничной.
В своем решении судья заявил, что личных вещей Сальвадора Дали, которые можно было использовать для теста на отцовство, нет.
Художник-сюрреалист умер в Испании в 1989 году.