Суд в Испании постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали

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Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста по иску об установлении отцовства, сообщают испанские СМИ.

Ранее испанка Пилар Абель заявила, что художник - ее отец.

По ее словам, в 1955 году у него был роман с горничной.

В своем решении судья заявил, что личных вещей Сальвадора Дали, которые можно было использовать для теста на отцовство, нет.

Художник-сюрреалист умер в Испании в 1989 году.