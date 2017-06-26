МИД Беларуси вызвало посла Украины Кизима

Копірайт зображення facebook.com/UkrEmbMinsk Image caption Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за высказываний о военных учениях. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси.

Сообщается, что посол сделал заявление в СМИ относительно учений "Славянское братство-2017".

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не соответствуют высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", - заявляют белорусские дипломаты.

В МИД Беларуси считают, что учения провели согласно нормам международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ, а по отношению к украинским коллегам они демонстрируют "военное доверие и открытость".

При этом отмечается, что "представители аппарата военного атташе Беларуси в Украине с 2013 года не приглашались ни на одни из военных многонациональных или национальных учений, проводившихся на украинской территории".

Также отмечается, что белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе.

Как сообщают СМИ, посол Украины, комментируя белорусско-российско-сербские учения "Славянское братство-2017", призвал Минск к открытости во время учений.

"Нам устроили показательный фарс", - заявил г-н Кизим.