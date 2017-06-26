Россия угрожает заблокировать мессенджер Telegram
Российская ФСБ заявила, что нападавший, который в апреле совершил взрыв в метро Санкт-Петербурга, убив 15 человек, использовал мобильный мессенджер Telegram.
Власти России угрожают заблокировать приложение, создателем которого является Павел Дуров, за отказ выполнять новые требования российского законодательства о распространении информации.
Г-н Дуров отказался от требований Роскомнадзора предоставить доступ к зашифрованным сообщениям в приложении.
Telegram насчитывает около 100 млн пользователей. Этот мессенджер использовала группировка "Исламское государство" и ее сторонники.
"ИГ" использовала мессенджер, чтобы объявить о своей причастности к нападениям в районе Лондонского моста, произошедшим в прошлом месяце.
Приложением также пользовались джихадисты во Франции и на Ближнем Востоке. Хотя сама компания подчеркивает, что работает над тем, чтобы блокировать чаты, которые используют сторонники "ИГ".
Мессенджер Telegram позволяет группам до 5000 человек бесплатно пересылать сообщения, документы, видео и фотографии.
Теперь ФСБ заявила, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге использовал Telegram для связи с "зарубежным куратором".
"Наиболее активно члены международных террористических организаций на территории РФ используют Telegram, что позволяет злоумышленникам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - говорят представители российских спецслужб.
За несколько часов до этого Павел Дуров заявил, что российские власти требовали от него предоставить спецслужбам доступ к зашифрованной корреспонденции пользователей мессенджера, а он отказался.
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, десятки были ранены.
В ФСБ впоследствии заявили, что следствие установило заказчиков взрыва, но деталей не сообщили.