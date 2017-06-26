Россия угрожает заблокировать мессенджер Telegram

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мессенджер Telegram позволяет группам до 5000 человек бесплатно пересылать сообщения, документы, видео и фотографии

Российская ФСБ заявила, что нападавший, который в апреле совершил взрыв в метро Санкт-Петербурга, убив 15 человек, использовал мобильный мессенджер Telegram.

Власти России угрожают заблокировать приложение, создателем которого является Павел Дуров, за отказ выполнять новые требования российского законодательства о распространении информации.

Г-н Дуров отказался от требований Роскомнадзора предоставить доступ к зашифрованным сообщениям в приложении.

Telegram насчитывает около 100 млн пользователей. Этот мессенджер использовала группировка "Исламское государство" и ее сторонники.

"ИГ" использовала мессенджер, чтобы объявить о своей причастности к нападениям в районе Лондонского моста, произошедшим в прошлом месяце.

Приложением также пользовались джихадисты во Франции и на Ближнем Востоке. Хотя сама компания подчеркивает, что работает над тем, чтобы блокировать чаты, которые используют сторонники "ИГ".

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению Павла Дурова, блокирование мессенджеров не поможет в борьбе с терроризмом

Мессенджер Telegram позволяет группам до 5000 человек бесплатно пересылать сообщения, документы, видео и фотографии.

Теперь ФСБ заявила, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге использовал Telegram для связи с "зарубежным куратором".

"Наиболее активно члены международных террористических организаций на территории РФ используют Telegram, что позволяет злоумышленникам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - говорят представители российских спецслужб.

За несколько часов до этого Павел Дуров заявил, что российские власти требовали от него предоставить спецслужбам доступ к зашифрованной корреспонденции пользователей мессенджера, а он отказался.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, десятки были ранены.

В ФСБ впоследствии заявили, что следствие установило заказчиков взрыва, но деталей не сообщили.