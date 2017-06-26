Аль-Каида освободила заложника после шести лет плена

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Йохан Густафссон чувствует себя хорошо после освобождения

Йохана Густафссона, которого "Аль-Каида" удерживала в Мали с 2011 года, освободили, сообщает шведское правительство.

Г-ну Густафссону 42 года, он летит в Швецию из Африки, заявила в понедельник глава МИД Британии Марго Вальстрем.

Г-жа Вальстрем отметила, что г-н Густафссон "в хорошем настроении".

Она сказала, что освобождение шведа произошло благодаря "большим усилиям" и сотрудничеству шведского министерства иностранных дел, полиции и "иностранных органов".

"С огромным удовольствием я могу сказать, что Йохана Густафссона освободили", - добавила Вальстрем.

Его взяла в заложники вместе с двумя другими мужчинами "Аль-Каида исламского Магриба" в Мали в 2011 году.

Г-на Густафссона похитили вместе со Стивеном Малколмом из Южной Америки и голландцем Сьяаком Рийком, которого отпустили в 2015 году.