Аль-Каида освободила заложника после шести лет плена
Йохана Густафссона, которого "Аль-Каида" удерживала в Мали с 2011 года, освободили, сообщает шведское правительство.
Г-ну Густафссону 42 года, он летит в Швецию из Африки, заявила в понедельник глава МИД Британии Марго Вальстрем.
Г-жа Вальстрем отметила, что г-н Густафссон "в хорошем настроении".
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Она сказала, что освобождение шведа произошло благодаря "большим усилиям" и сотрудничеству шведского министерства иностранных дел, полиции и "иностранных органов".
"С огромным удовольствием я могу сказать, что Йохана Густафссона освободили", - добавила Вальстрем.
Его взяла в заложники вместе с двумя другими мужчинами "Аль-Каида исламского Магриба" в Мали в 2011 году.
Г-на Густафссона похитили вместе со Стивеном Малколмом из Южной Америки и голландцем Сьяаком Рийком, которого отпустили в 2015 году.