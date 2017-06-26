Суд в США частично разблокировал миграционный указ Трампа

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Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести ближневосточных стран.

Одновременно суд дал возможность некоторым положениям одного из этих указов частично вступить в силу. В частности, суд разъяснил, что указ об ограничении на въезд нельзя применять к тем, у кого есть давние отношения с людьми или предприятиями в США, но можно ко всем остальным.

Апелляция на указ в целом будет рассмотрена Верховным судом в октябре. По итогам ее рассмотрения станет ясно, будет ли в итоге этот указ реализован или полностью отменен. Сам факт согласия суда рассмотреть апелляцию и дать ход некоторым положениям указа сторонники Трампа восприняли как победу.