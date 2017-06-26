КДНР отказывается от предложения Сеула по Олимпиаде

Копірайт зображення Reuters Image caption Фото двух гимнасток из Северной и Южной Кореи, которое они сделали во время соревнований в прошлом году

Северная Корея отклонила предложение Южной о единой команде на зимних Олимпийских играх в следующем году.

Новый президент Южной Кореи Мун Джаи-ин поддержал предложение о сотрудничестве с КДНР, которую ранее озвучил министр спорта До Чен Хван.

Но северокорейский член Международного олимпийского комитета (МОК) Чжан Юн отверг идею, заявив, что не было времени для переговоров по соглашению.

Игры в Пхенчхане, в Южной Корее, пройдут с 9 по 25 февраля.

Копірайт зображення AFP Image caption Южная Корея проведет зимние Олимпийские игры в 2018 году

Обе стороны все же играли раньше в одной команде - на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года.

Однако г-н Чжан сказал местным СМИ: "Мы проводили 22 раунда переговоров, чтобы создать такую ​​совместную команду [настольного тенниса]... на это ушло пять месяцев".

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся".

Министр спорта Южной Кореи предложил создать совместную команду. Более того, он выступил с предложением провести некоторые соревнования на горнолыжном курорте в Северной Корее, чтобы сделать Олимпийские игры-2018 "мирными".

Президент Лун, выступающий за расширение диалога с соседкой Южной Кореей, выдвинул идею расширить единую олимпийскую команду.

Но г-н Чжан из КНДР сказал, что игры не нужно использовать в политических целях.

Южнокорейские чиновники заявили, что они не отвергают идею о сотрудничестве двух стран на Олимпиаде.

Обе стороны технически находятся в состоянии войны, потому что в конце Корейской войны в 1953 году они не подписали мирный договор.

Недавно напряженность выросла из-за запусков ракет Пхеньяном.