В Киеве ограбили ювелирный магазин - полиция

Копірайт зображення Getty Images

В Киеве нападавший под угрозой пистолета забрал украшения из торгового зала магазина на улице Щербакова и сбежал, сообщила полиция города.

Инцидент произошел днем в понедельник, говорится в сообщении.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что в торговое учреждение вошел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, забрал украшения. После этого он побежал в сторону станции метро "Нивки", - сообщила полиция.

Количество похищенного и убытки магазина устанавливаются.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, добавили в полиции.