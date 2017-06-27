В Закарпатье водитель на Lexus сбил пограничника

Копірайт зображення facebook.com/oleh.slobodyan

В Закарпатье на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Вилок" водитель сбил шлагбаум и травмировал сотрудника пограничной службы. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В автомобиле Lexus с украинской регистрацией было двое мужчин. Во время контроля у пограничников возникли подозрения относительно подделки номера автомобиля.

По словам г-на Слободяна, вместо того, чтобы пройти проверку, один из мужчин сел за руль и, резко развернувшись, на большой скорости поехал с пункта пропуска в сторону Украины.

"Еще один начал мешать часовому у шлагбаума применить прибор для принудительной остановки автомобиля. Автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, который отрикошетил в пограничника", - пояснил г-н Слободян.

Военный с травмой находится в больнице, его жизнь вне опасности.

Он также сообщил, что пограничники начали преследование авто и задержали одного из мужчин.