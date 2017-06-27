Сутки на Донбассе прошли без потерь - штаб АТО

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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 18 раз обстреливали позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов 26 июня не было.

На приморском направлении боевики за сутки дважды открывали огонь. Утром и днем ​​там было тихо, но около 21:00 боевики обстреляли украинские укрепления в районе Водяного. Также стреляли вблизи Павлополя.

На донецком направлении боевики стреляли семь раз, в основном в районе Каменки и Авдеевки, также вблизи Луганского.

На луганском направлении стреляли девять раз: в районе Желтого, Попасной, Новотошковского, Счастья, Крымского. Новоалександровки и Новозвановки.

21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала идею так называемого "хлебного перемирия".

Оно должно действовать с 24 июня по 31 августа - на время уборки урожая.