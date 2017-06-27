В Киеве взорвался Мерседес: водитель погиб

Копірайт зображення Оксана Блыщик

В Соломенском районе столицы на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

По сообщению, погиб водитель авто.

В полиции добавили, что взрыв произошел около 8:15.

Копірайт зображення Оксана Блищик

На месте инцидента работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи и спасатели.

Пользователи в соцсетях отмечают, что взрыв был очень сильный.

О его причине информации пока нет.

Копірайт зображення Оксана Блыщик

Улицы Соломенская и Алексеевская из-за инцидента частично перекрыты. Как видно из камер видеонаблюдения, на этих улицах собралось много автомобилей, проезд затруднен.