Белый дом: новые санкции против России приняли с нарушениями

Копірайт зображення Mark Wilson/Getty Image caption Спикер не дал четкого ответа на вопрос о том, поддержит ли Дональд Трамп новые санкции

Сенат США принял закон о новых санкциях против России с нарушением процедуры, поэтому сейчас этого закона фактически нет, заявил на брифинге в Белом доме его пресс-секретарь Шон Спайсер.

По его словам, в Конгрессе пытаются исправить ситуацию.

Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в администрации президента Трампа новый пакет санкций, он сказал: "Это зависит от того, как будет выглядеть закон. Я не буду комментировать гипотезы".

У г-на Спайсера также спросили, поддерживает ли Дональд Трамп ограничительные меры против России вообще. В ответ он сказал, что президент США предпочитает "тихую дипломатию", поэтому в Белом доме не будут вдаваться в детали, пока там не готовы объявить что-то официально.

В середине июня Сенат одобрил законопроект, предусматривающий усиление действующих санкций в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Текст законопроекта также затрудняет для президента США возможную единоличную отмену санкций.

"В законопроекте Сената есть некоторые положения, которые могли бы беспрецедентно ухудшить способность казначейства применять инструментарий санкций", - говорится в анонимном письме, распространенном из Белого дома, которое цитирует агентство Reuters.

Соавтор закона о санкциях - глава Комитета по внешним отношениям Сената Боб Коркер - надеется, что процедурные вопросы удастся решить в ближайшие дни.

Прежде, чем попасть на подпись к Дональду Трампу, документ должен пройти одобрение в палате представителей Конгресса США, большинство в которой имеют республиканцы - как и президент США.

Помимо новых санкций Сената, на прошлой неделе министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении России - в то время, как в Белом доме проходила встреча президента Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

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После своего избрания зимой Дональд Трамп заявлял о возможности снятия санкций с России.

Позже, однако, он сказал, что "об этом говорить рано", отметив лишь, что хочет "хороших отношений" с Россией и Владимиром Путиным.