Взрыв машины в Киеве расследуют как теракт

Копірайт зображення Оксана Блищик

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он также озвучил возможную причину взрыва. "На данный момент, похоже, что сработало взрывное устройство", - заявил представитель МВД.

"Картина преступления свидетельствует о том, что это спланированный террористический акт", - добавил г-н Шевченко.

Он уточнил, что дело будут расследовать по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Расследование, скорее всего, будет вести военная прокуратура, добавил г-н Шевченко.

Он также сообщил, что в результате инцидента незначительные ранения получил мужчина, который находился рядом с машиной во время взрыва.

В то же время в Нацполиции говорят, что в результате взрыва пострадала киевлянка 1990 года рождения. "Женщину доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее - осколочные ранения ног, ее жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.

Во вторник около 8:15 в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес".