Журналисты CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией
Три журналиста CNN уволились, после того как с сайта американского телеканала был удален их материал о связях одного из советников президента США Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
РФПИ - это фонд, созданный для прямых инвестиций в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Он был учрежден в 2011 году правительством России. Капитал под управлением РФПИ составляет 10 млрд долларов.
Об увольнении журналистов сообщил сам CNN. C телеканала ушли Томас Фрэнк, написавший этот материал, редактор отдела расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Харис.
Фрэнк 30 лет работал в USA Today и Newsday. Он вел расследования и ездил, как военный репортер, на войну в Ираке.
Ветеран газеты New York Times, лауреат Пулитцеровской премии 2006 года, Лихтблау пришел на CNN всего три месяца назад.
Харис, который был назначен исполнительным редактором отдела расследований CNN, созданного в январе, до этого занимал аналогичную должность в отделении CNN-деньги.
"В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как исполнительный редактор этой команды, я ушел в отставку, - сказал Харис в своем заявлении. - Я работаю с CNN с 2001 года, и я уверен в одном: это новостная организация, которая ценит точность и справедливость, прежде всего. Я ухожу, но буду нести эти принципы, куда бы я ни пошел".
Что произошло с материалом
Внутреннее расследование, как утверждает руководство CNN, показало, что при публикации текста не соблюдались стандартные редакционные процессы.
О том, что сенат США "расследует связи РФПИ с командой Трампа", каналу рассказал один анонимный источник.
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Перед публикацией тексты, основанные на сообщениях анонимных собеседников, как правило, рассматривают несколько отделов, включая фактчекеров, экспертов по стандартам журналистики и юристов.
На этот раз рабочий процесс был нарушен, и это беспокоит руководителей CNN, говорится в сообщении канала.
На собрании сотрудников канала журналистам отдела расследований сообщили, что удаление материала не означает, что факты, приведенные в нем, ошибочные.
"Скорее, это означает, что "история не была достаточно твердой, чтобы публиковать ее как есть", - сказал один из сотрудников, проинформированных о внутреннем расследовании (канал в своем материале не раскрывает его имени).
О каких связях РФПИ и команды Трампа сообщил CNN
Телеканал CNN опубликовал текст о расследовании сенатом связей команды Трампа с РФПИ 23 июня. В материале говорилось, что поводом для разбирательства стала встреча генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева с одним из представителей предвыборного штаба Трампа Энтони Скарамуцци. Как сообщали собеседники CNN, встреча состоялась 16 января, за четыре дня до инаугурации президента США.
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Журналисты утвреждали, что два сенатора от Демократической партии США попросили министерство финансов выяснить, обещал ли Скарамуцци снять антироссийские санкции, "что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию". В тексте при этом говорилось, что Скарамуцци сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
"Дмитриев подошел ко мне в ресторане поздороваться, и я был приветлив с ним. Ничего больше",— заявил Скарамуцци журналистам CNN.
После того как материал с сайта был удален, на его месте появилось сообщение от редакции: "[опубликованный] материал не соответствует редакционным стандартам CNN и был удален. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения г-ну Скарамуцци".
"CNN поступил правильно, отличный шаг. Извинения приняты, - написал на следующий день Скарамуцци в Twitter. - Все ошибаются. Двигайтесь дальше".
Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.
Американские следователи изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает свою возможную вовлеченность в хакерские атаки.