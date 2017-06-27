Журналисты CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

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Три журналиста CNN уволились, после того как с сайта американского телеканала был удален их материал о связях одного из советников президента США Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

РФПИ - это фонд, созданный для прямых инвестиций в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Он был учрежден в 2011 году правительством России. Капитал под управлением РФПИ составляет 10 млрд долларов.

Об увольнении журналистов сообщил сам CNN. C телеканала ушли Томас Фрэнк, написавший этот материал, редактор отдела расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Харис.

Фрэнк 30 лет работал в USA Today и Newsday. Он вел расследования и ездил, как военный репортер, на войну в Ираке.

Ветеран газеты New York Times, лауреат Пулитцеровской премии 2006 года, Лихтблау пришел на CNN всего три месяца назад.

Харис, который был назначен исполнительным редактором отдела расследований CNN, созданного в январе, до этого занимал аналогичную должность в отделении CNN-деньги.

"В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как исполнительный редактор этой команды, я ушел в отставку, - сказал Харис в своем заявлении. - Я работаю с CNN с 2001 года, и я уверен в одном: это новостная организация, которая ценит точность и справедливость, прежде всего. Я ухожу, но буду нести эти принципы, куда бы я ни пошел".

Что произошло с материалом

Внутреннее расследование, как утверждает руководство CNN, показало, что при публикации текста не соблюдались стандартные редакционные процессы.

О том, что сенат США "расследует связи РФПИ с командой Трампа", каналу рассказал один анонимный источник.

Перед публикацией тексты, основанные на сообщениях анонимных собеседников, как правило, рассматривают несколько отделов, включая фактчекеров, экспертов по стандартам журналистики и юристов.

На этот раз рабочий процесс был нарушен, и это беспокоит руководителей CNN, говорится в сообщении канала.

На собрании ​​сотрудников канала журналистам отдела расследований сообщили, что удаление материала не означает, что факты, приведенные в нем, ошибочные.

"Скорее, это означает, что "история не была достаточно твердой, чтобы публиковать ее как есть", - сказал один из сотрудников, проинформированных о внутреннем расследовании (канал в своем материале не раскрывает его имени).

О каких связях РФПИ и команды Трампа сообщил CNN

Телеканал CNN опубликовал текст о расследовании сенатом связей команды Трампа с РФПИ 23 июня. В материале говорилось, что поводом для разбирательства стала встреча генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева с одним из представителей предвыборного штаба Трампа Энтони Скарамуцци. Как сообщали собеседники CNN, встреча состоялась 16 января, за четыре дня до инаугурации президента США.

Журналисты утвреждали, что два сенатора от Демократической партии США попросили министерство финансов выяснить, обещал ли Скарамуцци снять антироссийские санкции, "что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию". В тексте при этом говорилось, что Скарамуцци сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Дмитриев подошел ко мне в ресторане поздороваться, и я был приветлив с ним. Ничего больше",— заявил Скарамуцци журналистам CNN.

После того как материал с сайта был удален, на его месте появилось сообщение от редакции: "[опубликованный] материал не соответствует редакционным стандартам CNN и был удален. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения г-ну Скарамуцци".

"CNN поступил правильно, отличный шаг. Извинения приняты, - написал на следующий день Скарамуцци в Twitter. - Все ошибаются. Двигайтесь дальше".

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.

Американские следователи изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает свою возможную вовлеченность в хакерские атаки.