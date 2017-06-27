В результате взрыва авто в Киеве погиб полковник разведки - Минобороны

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В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что происшествие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в инциденте погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года.

Он также озвучил возможную причину взрыва. "На данный момент похоже, что сработало взрывное устройство", - заявил представитель МВД.

"Картина преступления свидетельствует о том, что это спланированный террористический акт", - добавил г-н Шевченко.

Дело расследуют по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Шевченко также сообщил, что из-за инцидента незначительные ранения получил мужчина, который находился там во время взрыва.

В то же время в полиции столицы говорят, что в результате взрыва также пострадала киевлянка, 1990 года рождения. "Женщину доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее - осколочные ранения ног, ее жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел 27 июня около 8:15 в Соломенском районе на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская. Это был автомобиль "Мерседес".