Нафтогаз перечислил в госбюджет дивиденды за 2016 год

Копірайт зображення AFP

НАК "Нафтогаз України" перечислил в государственный бюджет дивиденды за 2016 год в размере 13,3 млрд грн, сообщили в компании.

"Это рекордная сумма, которая была уплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Нафтогаз" перечислил в бюджет авансовые взносы по налогу на прибыль, начисленные на сумму дивидендов в размере 2,4 млрд грн.

"Нафтогаз України" в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка. Доход холдинга в 2016 году вырос на 48% - до 192,8 млрд грн.

"Нафтогаз України" является государственной компанией и смог нарастить свою прибыль только после повышения тарифов на газ, что повлекло за собой повышение коммунальных тарифов.

До повышения тарифов "Нафтогаз" имел многомиллиардный дефицит, который покрывался за счет дотаций из бюджета.

Повышение тарифов вызвало потребность в увеличении бюджетных расходов на коммунальные субсидии. Если в 2015 году на это было выделено 18 млрд грн, то в 2016 -м эта сумма выросла с 35 до 42 млрд грн, а в бюджет 2017 года было заложено уже 47 млрд грн.