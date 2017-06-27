Гужва вышел из СИЗО

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Главный редактор издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора - об этом сообщили на его сайте.

Выйдя из СИЗО, медийщик заявил, что, по его информации, власть готовит еще два уголовных дела: одно - персонально против него, второе - против редакции издания.

В субботу Игоря Гужву арестовали с возможностью залога в 544 тысячи грн. Прокуратура просила о 3 млн грн.

• Кто такой Игорь Гужва

Накануне заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова внесла залог.

Игоря Гужву подозревают в том, что он "требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что главреда подозревают еще и в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сам Гужва сказал, что обыск в редакции и его задержание - "спланированная провокация".

Он уже не первый раз имеет проблемы с тех пор, как начал карьеру в медиабизнесе.

В июле 2015 года его задерживали по обвинению в неуплате налогов, а в адрес ежедневной газеты, входившей в основанный им холдинг, звучала критика за якобы пророссийскую или прооппозиционную направленность.

Игорь Гужва отвергает любые обвинения и утверждает, что власть оказывает на него давление.