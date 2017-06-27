Прокуратура завершила расследование убийства Бузины
Прокуратура Киева сообщила, что завершила досудебное расследование в производстве по факту убийства журналиста Олеся Бузины.
Об этом официально сообщили подозреваемым Андрею Медведько и Денису Полищуку и предоставили им доступ для ознакомления с материалами дела, отметила пресс-служба прокуратуры.
Их обвиняют по статьям об умышленном убийстве, совершенном по сговору группой лиц, и о незаконном хранении оружия.
После того, как стороны ознакомятся с материалами, обвинительный акт передадут в суд, добавили в прокуратуре.
Олеся Бузину убили в апреле 2015 года в Киеве.
Двух подозреваемых - Андрея Медведько и Дениса Полищука - задержали в июне 2015 года, но впоследствии отпустили под домашний арест.