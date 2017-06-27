Парубий: переименование двух областей - на повестке дня Рады

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Переименование Кировоградской и Днепропетровской областей в рамках закона о декоммунизации есть на повестке дня Верховной Рады, сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Впрочем, по его словам, эти переименования требуют внесения изменений в Конституцию Украины.

"Эти изменения уже инициированы. Насколько мне известно, уже есть законопроект... И нужно его ускорить, чтобы привести в соответствие не только города, но и области Украины", - цитирует Парубия агентство "Интерфакс".

Декоммунизация в Украине началась с весны 2015 года, когда Верховная Рада приняла так называемый "декоммунизационный пакет" из пяти документов. Именно это положило начало официальной волне переименований и демонтажей.

До 21 февраля 2016 года Верховная Рада должна была переименовать все населенные пункты, которые подпадали под закон о декоммунизации.

По состоянию на январь 2017 года в Украине демонтировали 1320 памятников Ленину. Также переименовали более 50 тыс. объектов - городов, поселков и улиц.