Крупные украинские компании заявили о хакерской атаке

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Ряд украинских государственных и частных компаний и банков во вторник заявили, что на них была совершена хакерская атака. Среди них, в частности Киевский метрополитен, Ощадбанк, "Новая Почта", а также компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго".

Метрополитен заявил, что из-за атаки заблокирована функция оплаты проезда банковскими картами.

Ощадбанк также сообщил, что ограничил некоторые услуги из-за атаки.

В "Новой почте" заявили о "массированной атаке вирусом "Petya.A" на информационные системы и контакт-центр компании в Киеве. Это привело ко "временной невозможности обслуживания клиентов".

Похожие сообщения опубликовали и компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго".

"Были некоторые проблемы с работой компьютеров. Но в целом все стабильно и контролируемо. Выводы относительно инцидента можно будет сделать по итогам внутреннего расследования", - сообщили в "Укрэнерго".

Национальный банк Украины обнародовал заявление, в котором предупредил банки о "внешней хакерской атаке неизвестным вирусом".

"Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников рынка", - отметили в НБУ.