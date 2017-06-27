Из-за хакерской атаки в Борисполе могут задерживать рейсы

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Из-за хакерской атаки в аэропорту "Борисполь" возможные задержки рейсов - об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация - спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию", - написал он в Facebook.

Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают, добавил он. Актуальную информацию о времени вылета можно прочитать только на табло в зоне вылета в терминале D.

"Перед выездом в аэропорт уточняйте информацию о рейсе у вашей авиакомпании или туристического оператора. Извините и просим быть максимально толерантными!" - добавил Дыхне.

Пресс-секретарь аэропорта "Киев" в Жулянах Галина Богданенко в комментарии телеканалу "112.ua" также подтвердила попытку хакерской атаки на на их предприятие, но все рейсы, по ее словам, происходят по расписанию, аэропорт работает в обычном режиме.

Во вторник десятки украинских компаний заявили о хакерской атаке. С проблемами в частности столкнулись Киевский метрополитен Ощадбанк, "Новая Почта", компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго".

Нацбанк обнародовал заявление, в котором предупредил банки о "внешней хакерской атаке неизвестным вирусом".