ГПУ: приговор по "мукачевскому делу" слишком мягкий

Копірайт зображення pravyysektor.info Image caption Обвиняемые в преступлениях вышли из СИЗО почти через два года после задержания

Генеральная прокуратура изучает и может обжаловать оправдательный приговор Мукачевского суда по делу четырех бойцов "Правого сектора", обвиняемых в стрельбе 11 июля 2015 года.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Государственные обвинители считают такое решение слишком мягким. После детального изучения полного текста приговора Мукачевского горрайонного суда будет принято решение о его обжаловании", - написала пресс-секретарь ГПУ.

Мукачевский межрайонный суд Закарпатской области в понедельник оправдал четырех бойцов "Правого сектора". Во время судебного заседания с них сняли обвинения из-за отсутствия доказательств.

Четырех членов "Правого сектора" - Владимира Бурчу, Сергея Деяка, Романа Мунчака и Родиона Горбенко - обвиняли по восьми статьям Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, умышленное легкое телесное повреждение, угроза убийством, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, бандитизм, блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

16 мая сторона обвинения сняла обвинения в совершении террористического акта. После этого их выпустили из СИЗО на поруки депутата парламента Владимира Головко и мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля.

С момента трагических событий, развернувшихся в Мукачевском районе, прошло почти два года.

В июле 2015 года активисты "Правого сектора" приехали в офис депутата парламента из группы "Воля народа" Михаила Ланьо. Произошел вооруженный конфликт с охранниками, в результате которого погибли три человека, около 10-ти были ранены.

Копірайт зображення EPA Image caption В МВД Украины утверждали, что 15-20 бойцов "Правого сектора" применяли гранатомет и другое оружие и уничтожили два милицейских автомобиля

Когда на место происшествия приехала милиция, активисты "Правого сектора" взорвали дымовую гранату и пытались сбежать. Попытки остановить их на милицейском посту также закончились перестрелкой. Министр внутренних дел Арсен Аваков также утверждал, что бойцы ПС применили гранатомет и уничтожили два милицейских автомобиля.

Несколько дней подряд полтора десятка активистов "Правого сектора" не выполняли требований СБУ сдаться и прятались в прилегающих к Мукачеву лесах.

Они утверждали, что сложат оружие лишь при условии выполнения их требований, среди которых были: отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, руководства закарпатской милиции, а также "немедленный публичный арест" депутата Михаила Ланьо.

В то же время, представители правоохранительных органов, местные политики и депутаты Верховной Рады предполагали, что причиной конфликта стали попытки поделить сферы влияния в "контрабандном бизнесе" на Закарпатье.

Копірайт зображення AFP Image caption Активисты "Правого сектора" утверждали, что двое их бойцов погибли

В "Правом секторе" тогда сообщали, что они пришли в офис Михаила Ланьо, чтобы "навести порядок с контрабандой сигарет". Они также утверждали, что милиция превысила свои полномочия.

Михаил Ланьо заявлял, что представители "Правого сектора" пришли, чтобы попросить денег на лечение своих раненых бойцов в санатории, а почему произошла стрельба, он не знает. В то же время, Ланьо предполагал, что "Правый сектор" совершил "провокацию" в интересах депутата парламента Виктора Балоги, но сам Балога такие обвинения отвергал.

Президент Петр Порошенко назвал причиной конфликта в Мукачеве перераспределение потоков контрабанды.

Юрий Луценко, в то время - руководитель фракции БПП в парламенте, обвинил депутата Михаила Ланьо в "преступной деятельности". Луценко ссылался на информацию, которой он владел еще со времен руководства министерством внутренних дел.

"События в Мукачеве стали точкой соприкосновения двух злокачественных явлений: незаконных формирований боевиков и укоренившейся мафии", - написал два года назад Юрий Луценко на своей странице в Facebook.