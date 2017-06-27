В Таиланде девушка без ног получила работу с зарплатой $29 тыс. в месяц

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Жительница Таиланда, которая потеряла обе ноги в подростковом возрасте, выиграла конкурс на "лучшую работу в стране".

По заключенному со Всемирным медицинскими госпиталем в Бангкоке шестимесячному контракту, Нитчари Пенеакчанасак будет получать один миллион батов (29 тысяч долларов) в месяц.

На высокооплачиваемую вакансию претендовали более 800 человек, но администрация госпиталя выбрала 21-летнюю Нитчари. Имя победителя было названо во время телешоу.

Должность Нитчари официально называется "наблюдатель счастья". В ее обязанности входит наблюдение за пациентами и общение с ними с целью распознать скрытые потребности больных. Ей также нужно будет писать вдохновляющие истории в Facebook.

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"Я думаю, что выиграла конкурс, потому что была честна перед собой. Я доказала, что это именно то, что я люблю делать. Кроме того, я пережила несчастный случай и получила уникальный опыт", - сказала Нитчари в интервью ВВС.

В 2011 году девушка-подросток упала с платформы метрополитена в Сингапуре перед встречным поездом и лишилась обеих ног.

Победа в конкурсе стала для нее неожиданностью, призналась Нитчари. "Я был очень удивлена, думала, что я слишком молода и неопытна по сравнению с другими кандидатами. Я очень рада, потому что мне нравится общаться с людьми, я мечтала стать психологом", - добавила она.

В настоящее время девушка изучает журналистику в университете Бангкока.

"Считается, что врачи могут лечить только физические болезни пациентов, но мы редко знаем, что у них на уме, - пояснил ВВС представитель пресс-службы госпиталя. - Если мы поймем, в чем они нуждаются и поможем им, они быстрее выздоровеют".

"Нитчари пережила трагическое событие, которое перевернуло ее жизнь, но у нее очень сильное мышление. Она продолжает общаться с людьми и вдохновляет их на борьбу. Мы гордимся, что она работает с нами", - сказал пресс-секретарь.