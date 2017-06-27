Матиос: основная версия взрыва авто в Киеве - российский след

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Погибший полковник разведки Максим Шаповал был "командиром первой группы спецназа, который освобождал донецкий аэропорт". "Это боевой офицер с уникальными знаниями", - сказал военный прокурор Анатолий Матиос.

"Основная версия следствия - российский след. Другие детали расследования будем стараться в рамках дозволенного и возможного комментировать с определенной периодичностью", - сказал Матиос.

Он добавил, что к расследованию дела привлечено "максимальное количество всех специалистов и правоохранительных органов".

По словам Матиоса, погибший был "командиром первой группы спецназа, который освобождал донецкий аэропорт".

"Это боевой офицер с уникальными знаниями", - сказал Матиос.

Максим Шаповал, 1978 года рождения, был отцом двоих детей, добавил военный прокурор.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром в Соломенском районе Киева

С начала года на территории Украины было совершено 10 преступлений с использованием взрывчатки, отметил Матиос.

Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Событие квалифицировали как террористический акт.

В полиции столицы сообщили, что в результате взрыва также пострадала киевлянка 1990 года рождения.

За помощью к врачам обратился и мужчина 1946 года с осколочным ранением подбородка, который находился рядом с машиной. Им обоим оказали помощь без дальнейшей госпитализации, добавили в полиции.