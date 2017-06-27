СНБО усиливает контртеррористический режим в Украине

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил усилить контртеррористический и контрразведывательный режим в Киеве и других регионах Украины после убийства военного разведчика Максима Шаповала и на фоне масштабной кибератаки на украинские учреждения и компании.

Такое решение было принято после совещания секретаря СНБО Александра Турчинова с руководителями оборонного сектора страны, посвященного "противодействию российским гибридным угрозам", сообщила пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, "которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии".

"Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите Украинского государства", - сказал Турчинов.

Он высказал убеждение, что это убийство было направлено на "запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве" и "не случайно" совпало по времени с масштабной кибератакой.

Во вторник в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

В этот же день десятки украинских компаний и государственных учреждений подверглись мощной хакерской атаке.