СНБО усиливает контртеррористический режим в Украине
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил усилить контртеррористический и контрразведывательный режим в Киеве и других регионах Украины после убийства военного разведчика Максима Шаповала и на фоне масштабной кибератаки на украинские учреждения и компании.
Такое решение было принято после совещания секретаря СНБО Александра Турчинова с руководителями оборонного сектора страны, посвященного "противодействию российским гибридным угрозам", сообщила пресс-служба СНБО.
По словам Турчинова, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, "которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии".
"Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите Украинского государства", - сказал Турчинов.
Он высказал убеждение, что это убийство было направлено на "запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве" и "не случайно" совпало по времени с масштабной кибератакой.
Во вторник в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.
В этот же день десятки украинских компаний и государственных учреждений подверглись мощной хакерской атаке.