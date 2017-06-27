Новая атака вируса-вымогателя вызвала хаос по всему миру

Копірайт зображення Screenshot Image caption За разблокировку компьютеров вирус требует оплату в биткоинах, эквивалентную 300 долларам США

Компании многих стран мира сообщили во вторник об атаке вируса, который требует выкуп за восстановление данных. Едва ли не больше всех от него пострадали украинские государственные и частные компании.

Среди пострадавших также и британские фирмы, в частности рекламное агентство WPP.

В Британии расследованием очередного нападения хакеров занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью.

В Украине вирус заразил компьютеры нескольких министерств, энергетических компаний, банков, СМИ, мобильных операторов, сетей заправок, киевского аэропорта Борисполь и киевского метро.

Не работал также и официальный сайт Кабинета министров Украины, но впоследствии его работу восстановили.

В связи с кибератакой, а также со взрывом в Киеве, в котором погиб украинский разведчик Максим Шаповал, СНБО решил усилить контртеррористический режим в Киеве и других регионах Украины.

Копірайт зображення TWITTER Image caption Больше всего от вируса пострадали украинские компании и ведомства

Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry, выведший из строя тысячи серверов по всему миру в прошлом месяце.

"Похоже, что это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое появилось в прошлом году", - считает специалист в области компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд.

Представитель фирмы Recorded Future, специализирующейся на компьютерной безопасности, рассказал ВВС, что за последние 12 месяцев на многих форумах видел вредоносную программу, выставленную на продажу.

"На форумах за нее просят всего 28 долларов США, - сказал Андрей Барисевич. - Но мы не знаем, используется ли последняя известная версия программы или ее новая разновидность".

По мнению Барисевича, атаки не прекратятся, потому что киберпреступники считают этот бизнес очень прибыльным.

"Южнокорейская хостинговая компания заплатила миллион долларов, чтобы восстановить данные, - сказал он. - Это огромная мотивация, это самое большое вознаграждение, которое могли бы предложить киберпреступнику".

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти", металлургическая компания Evraz и несколько компаний поменьше.

Об атаке на свои ресурсы сообщили и некоторые зарубежные компании, в том числе датская A.P. Moller-Maersk, занимающаяся морскими грузоперевозками, испанское представительство одной из крупнейших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez.

В числе пострадавших также французская компания строительных материалов St Gobain и неназванная норвежская компания - ее сообщение цитируют спецслужбы.