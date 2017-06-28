В аэропорту "Борисполь" большие очереди и сервер до сих пор не работает

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Из-за кибератаки, в результате которой накануне пострадали десятки крупных украинских компаний, до сих пор не работает главный сервер аэропорта "Борисполь", сообщил первый заместитель аэропорта Евгений Дыхне.

По его словам, сервер отключен, хотя он и не стал жертвой атаки. Также временно не работает центральное онлайн-табло на сайте компании.

"Мы перешли к плану В по обслуживанию пассажиров без использования центрального сервера, который мы вовремя отключили ... Мы ждем от специалистов рецептов по борьбе с вирусом", - сказал Дыхне в эфире канала "112 Украина".

В самом аэропорту, по сообщениям, образовались длинные очереди.

Фото огромных очередей опубликовал на своей странице в Facebook Зураб Аласания.

По его словам, очередь для прохождения паспортного контроля выходит на улицу и "кружит через весь аэропорт".

Впрочем, по словам представителя аэропорта Евгения Дыхне, это связано не с хакерской атакой, а с тем, что один из перевозчиков отложил свой рейс из-за технической неисправности.

Он заверил, что ситуация вскоре будет урегулирована.