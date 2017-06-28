В АТО возросло количество обстрелов, но жертв нет - штаб

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За минувшие сутки количество обстрелов на Донбассе "резко возросло", несмотря на договоренность о соблюдении перемирия на время сбора урожая, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего в зоне АТО был зафиксирован 31 обстрел, но ни один украинский военный не пострадал.

"Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью ... Треть из этих вооруженных провокаций состоялась именно в темное время суток", - отметил штаб.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины поддержала идею так называемого "хлебного перемирия".

Оно должно продлиться до 31 августа - на время уборки урожая.