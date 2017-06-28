Порошенко ожидает от Рады снятия депутатской неприкосновенности

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Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада в ближайшее время отменит депутатскую неприкосновенность. Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции.

"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов - раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал Порошенко.

По его словам, резонансные дела, в которых фигурируют украинские парламентарии, "напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность".

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения. Ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - добавил он.

На прошлой неделе Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о снятии иммунитета сразу с пяти парламентариев. Теперь все представления должен рассмотреть регламентный комитет Рады.