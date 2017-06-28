Порошенко ожидает от Рады снятия депутатской неприкосновенности
Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада в ближайшее время отменит депутатскую неприкосновенность. Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции.
"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов - раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал Порошенко.
По его словам, резонансные дела, в которых фигурируют украинские парламентарии, "напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность".
"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения. Ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - добавил он.
- Конституция Украины: более 20 лет усовершенствования
- Боятся ли депутаты потерять неприкосновенность?
На прошлой неделе Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о снятии иммунитета сразу с пяти парламентариев. Теперь все представления должен рассмотреть регламентный комитет Рады.