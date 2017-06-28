В Кабмине заявили, что масштабная кибератака остановлена

Копірайт зображення Getty Images

Масштабная кибератака, которая накануне парализовала сети многих украинских компаний и органов власти, остановлена, сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением утраченных данных", - говорится в сообщении.

Все предприятия стратегического значения, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме, добавили в правительстве.

Утром в среду появились сообщения о длинных очередях в аэропорту "Борисполь", который также подвергся хакерской атаке.

Впрочем, впоследствии ситуация нормализовалась, рассказали ВВС Украина очевидцы.

По их словам, сейчас больших очередей на паспортный контроль нет, вылет и прилет происходит по расписанию. Однако до сих пор не работают центральные табло с расписанием рейсов.

Также временно не работает центральное онлайн-табло на сайте компании.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ситуация с очередями в аэропорту "Борисполь" стабилизировалась, говорят очевидцы

Во вторник компании многих стран мира сообщили, что подверглись атаке вируса-вымогателя.

Однако больше всего от атаки пострадали украинские государственные и частные компании.

В Украине вирус заразил компьютеры нескольких министерств, энергетических компаний и банков.

Кроме того, атаке подверглись также несколько СМИ, украинские сотовые операторы, крупная сеть заправок, киевский аэропорт "Борисполь" и киевское метро.

Не работал также и официальный сайт Кабинета министров Украины, но впоследствии его работу возобновили.