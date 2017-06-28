Прокуратура ищет очевидцев взрыва, в результате которого погиб полковник Шаповал
Главная военная прокуратура разыскивает очевидцев взрыва в Киеве, в результате которого погиб офицер-разведчик Минобороны Максим Шаповал, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Всех очевидцев данного теракта,.. а также водителей, на автомобильных видеорегистраторах которых зафиксировано событие..., Главная военная прокуратуры просит безотлагательно обращаться к старшему следственной группы (тел. 097-297-33-70)", - написал А.Матиос на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне он заявил, что основная версия следствия - "российский след".
По словам Матиоса, погибший был "командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт".
"Это боевой офицер с уникальными знаниями", - сказал Матиос.
Максим Шаповал родился в 1978 году. Был отцом двоих детей, добавил военный прокурор.
Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.
Событие квалифицировано как террористический акт.
В столичной полиции сообщили, что в результате взрыва также пострадали женщина и мужчина. Им обоим была оказана помощь без дальнейшей госпитализации.