Прокуратура ищет очевидцев взрыва, в результате которого погиб полковник Шаповал

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Главная военная прокуратура разыскивает очевидцев взрыва в Киеве, в результате которого погиб офицер-разведчик Минобороны Максим Шаповал, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Всех очевидцев данного теракта,.. а также водителей, на автомобильных видеорегистраторах которых зафиксировано событие..., Главная военная прокуратуры просит безотлагательно обращаться к старшему следственной группы (тел. 097-297-33-70)", - написал А.Матиос на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне он заявил, что основная версия следствия - "российский след".

По словам Матиоса, погибший был "командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт".

"Это боевой офицер с уникальными знаниями", - сказал Матиос.

Максим Шаповал родился в 1978 году. Был отцом двоих детей, добавил военный прокурор.

Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Событие квалифицировано как террористический акт.

В столичной полиции сообщили, что в результате взрыва также пострадали женщина и мужчина. Им обоим была оказана помощь без дальнейшей госпитализации.